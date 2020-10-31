Dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağıyor

İzmir'in Seferihisar açıklarında dün meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından dünyadan Türkiye'ye taziye ve destek mesajları yağıyor.

Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarda çalışmalar sürerken şuana kadar 25 vatandaşın hayatını kaybettiği 805 kişinin ise yaralandığını bildirildi.

İRAN'DAN TÜRKİYE'YE TAZİYE VE YARDIM MESAJI

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İzmir'de meydana gelen depremle ilgili taziye ve geçmiş olsun dileklerini sunarak, her türlü yardım için hazır olduklarını belirtti.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mesajında, İzmir'deki depremde yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Ruhani mesajında, "İran hükümeti ve halkı adına bu kayıplardan dolayı size ve kardeş Türkiye halkına başsağlığı diliyor ve Yüce Allah'tan, kederli aileler için sabır, yaralılar için acil şifalar niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Türkiye'nin talep etmesi halinde her türlü yardıma hazır olduklarını bildirdi.

PAKİSTAN'DAN TAZİYE MESAJI

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakanı İmran Han, İzmir'de meydana gelen deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Alvi, Twitter'daki mesajında, "Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, lütfen Pakistan halkının içten taziyelerini hayatını kaybedenlerin ailelerine iletin. Depremden etkilenenlerin acılarını paylaşıyoruz ve yaralıların bir an önce iyileşmeleri için dua ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Han ise mesajında, Türk milletinin yanında olduklarını belirterek, yapabilecekleri her türlü yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Türkiye'nin 2005'teki depremde Pakistan'ın yanında durduğunu asla unutmadıklarını vurgulayan Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk halkına başsağlığı dileklerini iletti.

KAZAKİSTAN'DAN TAZİYE MESAJLARI

Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi.

Nazarbayev, mesajında, İzmir'deki deprem sonucu insanların hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberlerini derin üzüntüyle karşıladığını belirterek, "Acıları paylaşarak, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına ve Türkiye halkına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Yaralılara acil şifalar dileyen Nazarbayev, Türkiye halkının bu zorlukları sabırla atlatacağına inandığını vurguladı.

Meclis Başkanı Nigmatulin'in mesajı

Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin de TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a gönderdiği mesajında, şahsı ve Kazak milletvekilleri adına İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin ailelerinin acılarını paylaşarak başsağlığı diledi.

Nigmatulin, mesajında, "Bu trajik anda kardeş Türk halkının yanında olduğumuzu ve kederlerini paylaştığımızı belirterek, yaralılara acil şifalar dileklerimi iletiyorum. Türkiye halkına sabır ve metanet diliyorum." ifadesine yer verdi.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ilettiği mesajında, deprem nedeniyle vefat ve yaralılarla ilgili acı haberi büyük üzüntüyle karşıladığını aktararak, şunları kaydetti:

"Yeri doldurulamaz kederi paylaşarak, yakınlarını kaybeden yaslı ailelere en derin taziyelerimi sunarım. Allah vefat edenlere rahmetiyle muamele eylesin. Yaralılara ise acil şifalar dileklerimi iletiyorum. Kardeş Türk halkının esenliği için her zaman dua ediyoruz."

KATAR'DAN TAZİYE MESAJI

Katar Meclis Başkanı Ahmad Bin Abdullah Bin Zaid el Mahmud, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a geçmiş olsun dileklerinde ve taziyede bulundu.

TBMM'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Mahmud, TBMM Başkanı Şentop'u telefonla aradı.

Ahmad Bin Abdullah Bin Zaid el Mahmud, Şentop'a geçmiş olsun dileklerini ileterek taziyede bulundu.

Öte yandan Şentop, bugün depremin yaşandığı İzmir'e giderek enkaz alanlarında incelemede bulunacak, hastanede yaralıları ziyaret edecek. Ziyaretinde Şentop'a, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Abdullah Güler ve Hasan Turan da eşlik edecek.

MALEZYA'DAN TÜRKİYE'YE TAZİYE MESAJLARI

Malezyalı siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşları, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından taziye mesajları yayınladı.

Sosyal medya paylaşımında Türkiye'ye taziye mesajı gönderen bulunan Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin, "Ege Denizi'nde yaşanan depremin yol açtığı kayıplardan derin üzüntü duydum." açıklamasını yaptı.

Paylaşımında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu etiketleyen Bakan Hişamuddin, Türkiye'ye dua ettiğini ve Malezya'nın Türkiye ile her zaman dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, Malezyalı mevkidaşının mesajını Twitter hesabında paylaşarak Hişamuddin'e teşekkür etti.

Malezya'nın eski Başbakan Yardımcısı ve Halkın Adaleti Partisi (PKR) milletvekili Wan Azizah Wan İsmail de sosyal medya hesabında İzmir'deki depremle alakalı haberleri paylaşarak, "Türkiye ve Yunanistan'daki depremzedelere dua ve taziyelerimi gönderiyorum. Allah herkesi korusun." ifadesini kullandı.

Kuruluşlardan taziye mesajları ve yardım kampanyası

Malezya Küresel Barış Misyonu (GPM), Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı'ya yolladığı taziye mesajında, "Yaşanan can kayıpları ve maddi zararlardan ötürü Türk halkına en içten taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verdi.

GMP açıklamasında, Türkiye'ye her türlü yardım ve desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Malezya Müslüman Dayanışma Topluluğu ise depremde hayatını kaybedenlere taziye açıklamasında bulunurken şunları kaydetti:

"Depremden olumsuz etkilenen kardeşlerimiz için herkesten dua bekliyoruz. Allah dua eden herkesten razı olsun."

Kuruluş ayrıca Türkiye'deki deprem mağdurları için yardım kampanyası başlattı.

Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu (MAPIM) ve Malezya Müslüman Gençlik Hareketi (ABIM) de Türkiye'ye taziye mesajları gönderdi.