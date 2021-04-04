Ensar Vakfı: Mavi Vatan savunmasında sesinizi duymadık

Ensar Vakfı tarafınan yayımlanan açıklama şöyle:

Kökü dışarıda efendilerinin maşası olmak, aklını, vicdanını ve varlığını istimlak ettirmektir vesayetçilik. Milletini aşağılayarak ülkeyi efendilerinin direktifleri doğrultusunda peşkeş çektirmektir vesayetçilik. Milletin seçtiği ve teveccüh ettiği yöneticileri düşman olarak görmektir vesayetçilik. 15 Temmuz'da milletin üzerine kurşun yağdıran bir zihniyettir vesayetçilik. Evet, can çıkar huy çıkmaz. Hezeyanları depreşmiş ve karanlık fikirleri tarihin çöplüğüne atılmış bu vesayetçiler, "emekli lokallerinden" devlete ve millete ayar vereceğini zannediyorlar. Bu vesayetçi zihniyete milletimiz 15 Temmuz'da nasıl cevap verdi ise gereken cevabı yine verecektir. Libya'da ve Doğu Akdeniz'de "Mavi Vatan" savunmasında sesinizi duymadık. Ancak milletimiz ve devletimiz kazanımlar elde etmeye başladığında içeriden haince sesler çıkmaya başladı. Sesinizi de, hainliğinizi de ve kölelik ettiğiniz efendilerinizin tuzaklarını da kesmeye bu milletin gücü yeter. Kamuoyuna saygılarmızla duyururuz.