Erdoğan: 2023 ve gelecek hedeflerimize ilerliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan mesajında "Tarihimizden aldığımız gücü ve evlatlarımızın enerjisini bugünün dinamizmiyle birleştirerek 2023 ve gelecek hedeflerimize ilerliyoruz." ifadesini kullandı.
Türkiye 22.04.2021, 19:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz 2016'da hain FETÖ'cülerce bombalanan yüce Meclisimiz, milli iradenin tecelligahı olarak ilelebet varlığını sürdürecektir." dedi.
Erdoğan, "Tarihimizden aldığımız gücü ve evlatlarımızın enerjisini bugünün dinamizmiyle birleştirerek 2023 ve gelecek hedeflerimize ilerliyoruz." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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