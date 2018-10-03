"Erdoğan Almanya'dan istediğini aldı"

Erdoğan'ın Almanya ziyaretini Sputnik'e değerlendiren Türkiye ve Ortadoğu uzmanı Jana Jabbour, "Ziyareti başarılı kabul edebiliriz, zira koyulan tüm hedeflere ulaşıldı. İlk hedef ekonomiye yönelikti. Cumhurbaşkanı, Almanya'ya gerilim azaltmak ve ilişkileri iyileştirmek istiyordu. Almanya, Türkiye'nin Avrupa'daki 3. büyük ticari partneri ve bu nedenle Almanya'ya ihracatTürk ekonomisinin kalkınması için belirleyici bir role sahip. Bu hedefe ulaşıldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Jabbour'a göre Erdoğan, ABD ile ilişkilerin bozulduğu bir dönemde AB ülkeleriyle ilişkileri pekiştirme amacında.

Bu bağlamda Erdoğan'ın amacının siyaseten ABD'ye alternatif arayışı olarak değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Jabbour, Avrupa'nın ABD'nin alternatifi konumunda olduğunu ve Erdoğan'ın ziyaretinin bu açıdan ele alınması gerektiğini savundu.

"Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri, Erdoğan'ı ve Türkiye'yi istedikleri kadar eleştirebilirler ancak şu anda ellerinde Türkiye'ye nüfuz etmek için bir koz yok" diye devam eden Fransız siyaset bilimci, Erdoğan'ın meşru bir lider olduğunu ve Avrupalı liderlerin Erdoğan'ın demokrasi anlayışına bakmaksızın kendisiyle çalışması gerektiğinin altını çizdi.



Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2018, 09:46