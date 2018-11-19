Erdoğan'dan Putin'e anlamlı hediye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus lidere Alev Alatlı'nın Rus kültürü ve tarihini irdeleyen kitaplarını hediye etti