Erdoğan'dan Putin'e anlamlı hediye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus lidere Alev Alatlı'nın Rus kültürü ve tarihini irdeleyen kitaplarını hediye etti

Erdoğan'dan Putin'e anlamlı hediye

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in,  İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni"nin ardından Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde  gerçekleşen görüşmesi sona erdi.

Basına kapalı olarak 1 saat 15 dakika süren görüşme sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e, yazar Alev Alatlı'nın "Aydınlanma Değil, Merhamet! - Gogol'un İzinde 1. Kitap" adlı eserinin Rusça'sını hediye etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'daki temaslarını tamamlayarak Türkiye'den ayrıldı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

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