Eski Moskova askeri ataşelerine FETÖ'den hapis

Türkiye'nin eski Moskova Askeri Ataşesi tuğamiral Ahmet Hakan Güneş ile eski kurmay albay Hamdi Bozkurt'un, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasındaki eylemlerine ilişkin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından yargılandığı davada karar açıklandı.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Güneş ve Bozkurt ile avukatları katıldı.

Görüşü sorulan iddia makamı, esas hakkındaki mütalaasını sunacağını bildirdi.

Cumhuriyet savcısı, sanık Güneş'in, darbeciler tarafından hazırlanan sözde sıkıyönetim atama listesinde "Güney Deniz Saha Komutanı" olarak görevlendirildiğini ve 15 Temmuz 2016 akşamı sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi olan eski tuğamiral Sinan Sürer ile yaptığı yazışmada, sıkıyönetim emirlerini Moskova'daki ilgili kurumlara ileteceğine dair mesaj attığını beyan etti.

Güneş'in, ataşe personelinin bulunduğu WhatsApp grubuna da darbe girişimi konusunda mesaj attığını aktaran savcı, olay tarihinde Güneş'in makamına vekalet eden sanık Bozkurt'un da Güneş'in talimatları doğrultusunda hareket ettiğini belirtti.

Sanıklar hakkında toplanan deliller doğrultusunda üzerlerine atılı olan "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediklerinin sabit olduğunu bildiren savcı, sanıkların bu suçtan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebinde bulundu.

Sanıkların eylemlerinin, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunu oluşturmadığını beyan eden iddia makamı, bu suçlama yönünden, "ceza verilmesine yer olmadığına" karar verilmesini talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanıklar Güneş ve Bozkurt, 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunmadıklarını ve FETÖ üyesi olmadıklarını dile getirerek tahliyelerini ve beraatlerini istedi.

Sanık avukatlarının beyanlarının alınmasından sonra Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp, mahkeme heyetinin oy birliği ile aldığı kararı açıkladı.

Buna göre mahkeme, "FETÖ üyeliği" suçundan eski tuğamiral Güneş'i 12 yıl, eski kurmay albay Bozkurt'u da 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklar hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ceza verilmesine yer olmadığına karar veren mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin de devamına hükmetti.

AA