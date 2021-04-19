Fahrettin Koca'dan yoğun bakım doluluk oranları açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, kritik rakamları açıkladı. Vaka sayılarının artmasıyla beraber yoğun bakım doluluk oranları da yükseldi.
Türkiye 19.04.2021, 22:40 19.04.2021, 23:25
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yoğun bakım doluluk oranlarına ilişkin bilgi verdi.
İstanbul’da yoğun bakım yataklarımızda doluluk %71,4. Çanakkale’de %67,1. Tekirdağ’da %73,5. Kırklareli’nde %69. Yalova’da %55,4. Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 19, 2021
İstanbul'da yoğun bakım yataklarındaki doluluğun yüzde 71,4, Çanakkale'de yüzde 67,1, Tekirdağ'da yüzde 73,5, Kırklareli'nde yüzde 69, Yalova'da yüzde 55,4 olduğunu bildiren Koca, "Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA
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