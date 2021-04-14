Fahrettin Koca: Her şeyi aşıya bırakmayalım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülke genelinde uygulanan kısmi kapanmayla beraber vaka sayılarının düşürülmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye 14.04.2021, 17:27
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bütün işi aşıya bırakmayalım. Aşıya kadar vakaları azaltalım. Kısmi kapanma fırsattır." değerlendirmesinde bulundu.
Bütün işi aşıya bırakmayalım. Aşıya kadar vakaları azaltalım. Kısmi kapanma fırsattır.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 14, 2021
Kaynak: AA
20
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü