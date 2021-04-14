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Fahrettin Koca: Her şeyi aşıya bırakmayalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülke genelinde uygulanan kısmi kapanmayla beraber vaka sayılarının düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye 14.04.2021, 17:27
Fahrettin Koca: Her şeyi aşıya bırakmayalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bütün işi aşıya bırakmayalım. Aşıya kadar vakaları azaltalım. Kısmi kapanma fırsattır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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