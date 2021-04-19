Fahrettin Koca'dan yoğun bakım doluluk oranları açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, kritik rakamları açıkladı. Vaka sayılarının artmasıyla beraber yoğun bakım doluluk oranları da yükseldi.
Türkiye 19.04.2021, 22:40 19.04.2021, 22:54
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yoğun bakım doluluk oranlarına ilişkin bilgi verdi.
İstanbul’da yoğun bakım yataklarımızda doluluk %71,4. Çanakkale’de %67,1. Tekirdağ’da %73,5. Kırklareli’nde %69. Yalova’da %55,4. Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 19, 2021
Koca, "İstanbul'da yoğun bakım yataklarında doluluk yüzde 71,4, Çanakkale'de 67,1, Tekirdağ'da 73,5, Kırklareli'nde 69, Yalova'da 55,4." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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