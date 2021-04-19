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Fahrettin Koca'dan yoğun bakım doluluk oranları açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, kritik rakamları açıkladı. Vaka sayılarının artmasıyla beraber yoğun bakım doluluk oranları da yükseldi.

Türkiye 19.04.2021, 22:40 19.04.2021, 22:54
Fahrettin Koca'dan yoğun bakım doluluk oranları açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yoğun bakım doluluk oranlarına ilişkin bilgi verdi.

Koca, "İstanbul'da yoğun bakım yataklarında doluluk yüzde 71,4, Çanakkale'de 67,1, Tekirdağ'da 73,5, Kırklareli'nde 69, Yalova'da 55,4." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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#fahrettin koca #yoğun bakım doluluk oranı
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