Güney Afrika İslam Fıkıh Konseyi üyeleri Türkiye'de

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, konsey üyeleri 5 günlük program kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) ve Türkiye Maarif Vakfına ziyaretlerde bulundu.

Millet Camisi'ni ziyaret eden heyet, 15 Temmuz'da şehit olanlar için dua da okudu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ziyaretinde Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş tarafından heyete, kurum ve faaliyet alanları hakkında bilgi verildi.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, konsey üyelerine, Türkiye'nin yakın siyasi tarihine dair bilgilerin yanı sıra vakfın misyonunu anlattı.

Konsey üyeleri, İSAM ziyaretinde ise merkezin faaliyetleri ve 44 ciltlik İslam Ansiklopedisi'ne dair bilgiler aldı.

Konsey Başkanı İrfaan Abrahams, ziyaret vesilesiyle yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gücünü, kurumlarının kapasitesini gözlemlediklerini ve memnun kaldıklarını ifade etti.

Ziyaret vesilesiyle Güney Afrika ile iş birliği alanlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

AA