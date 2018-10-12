Halid Meşal, Beytülmakdis Kanaat Önderleri Forumu'nda

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, İsrail'in Kudüs ve Filistin davasını tasfiye etme projelerini çok hızlı bir şekilde ilerlettiğini belirterek, "Daha önce olmadığı kadar seri bir şekilde ilerliyorlar. Artık bunlar proje ve niyetlerle kalmayıp fiiliyata döküldü. 'Asrın Projesi' adı veriliyor ama olay bundan çok daha vahim." dedi.

"Önder Ümmet Kudüs'e Dönecek" başlığı ile 10'uncusu düzenlenen Beytülmakdis Kanaat Önderleri Forumu'nda konuşan Meşal, İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirme çabalarına ve Gazze ablukasına karşı Araplar, Müslümanlar, Avrupalı özgürlükçülerin direnişe destek olup bu ablukayı kırması gerektiğini dile getirdi.

Programa çok çeşitli İslam ülkelerinden katılım olmasının kendisinin sevindirdiğini dile getiren Meşal, "Halkıyla, liderleriyle, yönetimiyle ve başta Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile inşallah bu ülke, hiçbir zaman boynu bükük olmayacak." dedi.

Filistin toprakları özgürlüğüne kavuşana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Meşal, şöyle konuştu:

"Üzerinde bulunduğumuz toprakları iyi tanımamız lazım. Siyonizm ve Filistin'i özgürlüğe kavuşturma konusunda bu toprakları iyi tanımamız lazım. Kudüs meselesini ve Filistin davasını tasfiye etme projeleri çok hızlı bir şekilde gelişmektedir. Daha önce olmadığı kadar şu an seri bir şekilde ilerliyorlar. Artık bunlar proje ve niyetlerle kalmayıp fiiliyata döküldü. 'Asrın Projesi' adı veriliyor ama olay bundan çok daha vahim. Elçiliği oraya taşıdılar. Kudüs'ü Yahudileştirme politikaları geliştiriyorlar. Mecsid-i Aksa'ya el koymak istiyorlar. Oradaki dönüş hakkını yok ederek ve bazı müesseselerin yapısını dağıtarak hatta mülteci kimliğini bile almaya kadar varan bir harekete dönüştürüyorlar. 'Ürdün, Suriye, Filistin, Lübnan'da ne kadar Filistinli varsa orada kalacak ve asla dönüş hakkına sahip değildir' diyorlar."

İsrail'in politika ve icraatlarını normalleştirme çabasında olduğunu ifade eden Meşal, bazı Müslüman Arap siyasilerin de buna destek olduğunu vurguladı.

Bunun son derece tehlikeli bir durum arz ettiğini aktaran Meşal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistin halkı çok uzun zamandır çektiği acılara, tehditlere rağmen mücadeleyi ve direnişi bırakmadı ve kesinlikle 'Yüzyılın Projesi' dedikleri anlaşmaya karşı dimdik duracak ve onu boşa çıkaracaktır. İsrail 'Bu halkın direnişini nasıl kıramıyoruz, bunlardan çok daha güçlü olmamıza rağmen bu Gazze'yi nasıl yok edemiyoruz' diye hayrete düşüyor. Uçaklarla bombalıyorlar. Buna rağmen baş edemiyorlar. Oradaki yerleşimciler güvenliklerini en yüksek safhaya çıkarmışlar. Bütün bunlara rağmen Batı Şeria'da bir intifada gerçekleşiyor ve direniş hareketi devam ediyor ve orada bulunan elektronik kapıların nasıl kaldırıldığını gördük. Baktığımız zaman Filistinli herkes mutlaka Filistin'i kendi kalbinde taşır."

"Mezhebe dayalı sorunları çözmemiz lazım"

Filistin'in birçok açıdan acı çektiğini ve Filistin'i arkasından vuranlar bulunduğunu dile getiren Meşal, buna karşın asla kormadıklarını ve ümitli olduklarını kaydetti.

Meşal, Müslüman ülkelerin kendi iç sorunları ve mezhepsel problemlerle uğraşmaktan Filistin meselesine vakit ayıramadığını kaydederek, şunları söyledi:

"İsrail bir sorun halindeydi, bazıları bunu bir çözüm olarak görmeye başladı. İnsanlar bu ümmetin öldüğünü zannediyor ama maalesef çok basit bir uyku halinde şu an. O uyanacak. Filistin bir tehlike halinde olduğunda uyku halinde olan ümmet uyanacak. Filistin davası onları uyandıracak. Filistin, ümmetin merkezi bir davası haline gelecektir. Öncelikle bizim birbirimizi iyi anlamamız lazım. Tüm herkes kendi davasıyla ve ümmetin davasıyla aynı ölçekte, aynı düzeyde ilgilenecek. Yıllarca ümmet bu sıkıntıları çekti. Mezhebe dayalı birçok çatışma süreci yaşandı ama bugün bunları çözmemiz lazım. Gerçek var olan sıkıntıları konuşmamız lazım. Her halk kendi özgürlüğünü isteyebilir, kalkınmayı isteyebilir. Bunlar onların haklarıdır. Sorunu nasıl çözebiliriz? Çok basit. Kendi var olan sıkıntılarınızı aşmaya çalışın. Ancak Filistin'i unutmamamız lazım. Yerel ve ulusal olarak Müslümanların davasını aynı ölçekte ve düzeyde görmemiz lazım."

"Ümmetin bugün kesinlikle yenilikçi bir ümmet olması lazım"

Mücadele ve direnişin hak olduğunu ifade eden Meşal, Filistin halkının direnişine destek olunması gerektiğinin altını çizdi.

Siyonistlerin mevcut durumu normalleştirme çabası içerisinde bulunduğunu vurgulayan Meşal, bunun asla kabul edilmemesini istedi.

Mes'uliyet bilinci ile tehlikenin farkında olunması gerektiğini belirten Meşal, Müslümanların ortak hareket etmesi ve bunu yaymasını isteyerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bütün alimler, liderler çalışarak 'Filistin'i nasıl özgürleştirebiliriz' diye bir proje ve yol haritası oluşturmaları lazım. Selahaddin Eyyubi ve Nureddin Zengi gibi şahsiyetlerin bir planı, çalışması vardı. Bu isimler nasıl bir mes'uliyet bilincindeyseler bizler de öyle olmaya çalışmalıyız. Allah, Filistin'i özgürleştirme noktasında gayret eden her ülkeye bir şeref verir. Bir başka çözüm noktası ise bir intifada, sıçrayış, üzerimizdeki tozu toprağı atarak ve alimler ve müesseseler olarak kendimizi geliştirmemiz lazım. Bizim davamız ve hayallerimiz büyükse buna göre hareket etmemiz lazım. Hepimizin öncü olması lazım. Allah, 'En üst çıtayı yakalayın' diye buyuruyor. Bizim gücümüzün yettiği kadar mücadele edip cihat etmemiz lazım. Ümmetin bugün kesinlikle yenilikçi bir ümmet olması lazım. Gençlere önem göstermemiz lazım."

Kaynak: www.dunyabulteni.net