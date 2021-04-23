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Hurdacının el arabasını çaldılar, kameraya yakalandılar

Osmaniye'de hurda toplayıcısının el arabasının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı. Zanlı yakalandı, el arabası sahibine teslim edildi.

Türkiye 23.04.2021, 10:46
Hurdacının el arabasını çaldılar, kameraya yakalandılar

Osmaniye'de hurda toplayıcısının el arabasının çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kentte hurda toplayıcılığı yapan Y.O'nun el arabasının Kurtuluş Mahallesi'nde çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, A.E'yi gözaltına aldı, çalınan el arabası sahibine teslim edildi.

Hırsızlık anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

AA

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#el arabası
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