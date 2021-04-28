İGA, seyahat izin belgesi konusunda uyardı
İstanbul Havalimanı İşletmesi yurt dışı yolculuk yapacakların gidecekleri ülkelerin şartlarına göre hareket etmeleri gerektiğini ve seyahat belgesinin yalnızca yurt içi uçuşlarda istendiğini bildirdi.
Türkiye 28.04.2021, 17:13
İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA), Kovid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs'ta, yurt dışına çıkmayı ya da yurt dışından gelmeyi planlayan yolculardan seyahat izin belgesi istenmeyeceğini duyurdu.
İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Seyahat izin belgesi yalnızca yurt içi uçuşlarımız için gereklidir. Yurt dışından gelecek veya yurt dışına seyahat planı olan yolcularımız, izin belgesi gerekmeksizin varış ülkesi şartlarını dikkate alarak seyahatlerini gerçekleştirebileceklerdir."
Kaynak: AA
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