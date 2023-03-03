İmamoğlu ve Yavaş'tan açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, beklenen açıklamayı yaptılar.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Aday olmaları" için çağrıda bulunduğu iki isimden de olumsuz cevap geldi.

İki belediye başkanının açıklamasında Yavaş, net bir şekilde Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini belirtirken; İmamoğlu muğlak bir ifade kullanmayı tercih etti.

İşte Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın açıklamaları: