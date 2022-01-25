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İstanbul'da tramvay seferleri yeniden başladı

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle durdurulan Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay hattı ile T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferleri yeniden başlatıldı.

Türkiye 25.01.2022, 08:29
İstanbul'da tramvay seferleri yeniden başladı

Metro İstanbul, yoğun kar yağışı nedeniyle saat 00.30’da durdurulan T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinin yeniden başladığını duyurdu.

Açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattımızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır" denildi.

Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay hattı seferleri de yeniden başlatıldı.

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'mızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır" sözlerine yer verildi.

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#İstanbul
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