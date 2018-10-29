İstanbul Havalimanı dünya basınında... 

Dünya havacılık tarihinde önemli bir konuma gelecek havalimanının resmi açılış törenini takip etmek üzere dünyanın dört bir yanından gelen medya temsilcileri açılış törenine yoğun ilgi gösterdi.

Uluslararası medya mensupları, sabahın erken saatlerden itibaren basın için ayrılan iki katlı basın türbinini tamamen doldurdu. Gazeteciler gün içerisinde zaman zaman canlı bağlantılar yaparak havalimanı hakkında izleyicileri bilgilendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması toplam 8 dilde tercüme edildi.

İşte dünyanın önde gelen uluslararası medya kuruluşlarının manşet ve sürmanşetlerinden dünyanın en büyüğü, İstanbul Havalimanı...

Fransa merkezli France 24, İstanbul'da açılan yeni havalimanının dünyanın en büyüğü olduğunu vurgulayarak, kapasitesi hakkındaki detayları okuyucularıyla paylaştı.

İngiltere merkezli Independent ise havalimanı tanıtım videosunu okuyucularıyla paylaşarak, havalimanının 10 yıl içerisinde en işlek havalimanına dönüşeceği bilgisine yer verdi.

Uluslararası haber ajansları Reuters ve AFP, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın en büyük havalimanını açtı" ifadeleriyle açılışı duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen gazeteleri New York Times ve Washington Post (NİY YORK TAYMS VE VASİNGTIN POST) da İstanbul Havalimanı'nı gazetelerine taşıdı.

"Türkiye'nin lideri dünyanın küresel havacılık merkezini açtı" sözlerini okuyucularıyla paylaştı. Fransa'daki Marsilya Havaalanı da açılışı twitter hesabından duyurdu.

"Dünyanın en büyük havalimanı milli gününde açıldı" denilen paylaşımda, havalimanının dünyanın kavşağı olan bir noktaya konuşlandığına dikkat çekildi.

İtalyan ANSA haber ajansı da dünyanın en büyük havalimanı başlığıyla açılışı haber olarak geçti.

Kaynak: TRT