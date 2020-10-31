İzmir'de 5 şiddetinde artçı deprem meydana geldi

Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 saniye süren depremde şu ana kadar 24 kişi hayatını kaybetti, 804 kişi yaralandı. 9 binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. İzmir'de meydana gelen deprem; Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi.

410 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ

İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremden sonra, 33'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, toplam 410 artçı sarsıntı yaşandı.

5 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI DEPREM OLDU

Bölgede yaşanan son artçı deprem ise saat 08.31 sıralarında meydana geldi. Deprem, İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelirken, şiddeti 5 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan bölgedeki arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor.

"HASARLI EVLERE GİRMEYİN"

Uzman isimler ve yetkililer yaptıkları açıklamalarda vatandaşların hasarlı evlere girmemesi yönünde uyarılarda bulundu. Bölgedeki artçı depremlerin devam edebileceği yönünde açıklamalar da yapıldı.

Kaynak: Haberler

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020, 09:12