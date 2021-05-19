İzmir'de korkutan deprem

Kandilli verilerine göre Kuşadası'nda saat 14:14 ve 14:18'de, 4.0 ile 4.1 büyüklüğünde olmak üzere iki deprem meydana geldi. Her iki depremin merkez üssünün de Kuşadası Körfezi olduğu belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin merkez üssünü İzmir Menderes olarak duyurdu. AFAD'a göre depremin şiddeti ise 4.3 olarak gerçekleşti.

Yerin 16 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İzmir ve Aydın gibi illerde de hissedildi.

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