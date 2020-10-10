Kahramanmaraş'taki orman yangını sürüyor

Ayşe Pınarı Musalar mevkisinde dün başlayan ve kontrol altına alınan yangında 35 hektar alan zarar gördü

Kuzgun Mahallesi kırsalında devam eden yangına karadan müdahale sürüyor ancak karanlık çökünce hava araçlarının çalışmalarına ara verildi

Vali Ömer Faruk Coşkun:

"Özellikle sabah saatlerinde çıkan ve devam eden yangın, meydana geliş şekli ve saati itibarıyla bazı şüpheler taşıyor. Konuyla ilgili arkadaşlarımız detaylı araştırma yapıyor"

Konya, Mersin, Malatya, Adıyaman ve Adana'dan takviye gönderilen ekiplerin destek verdiği yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da katıldı.

Havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği yangın, kontrol altına alındı.

35 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede tamamen söndürülen alanlarda soğutma çalışmaları yapılıyor. Çalışmalara, Antalya ve Aksaray'dan gelen ekipler de destek veriyor.

- Sabah saatlerinde yeni yangın çıktı

Öte yandan, sabah saatlerinde Andırın ilçesi Kuzgun Mahallesi kırsalındaki bazı noktalarda çıkan yangın devam ediyor. Ekiplerin çalışmalarına yöre halkı da destek veriyor.

Yangın nedeniyle Kuzgun Mahallesi'ndeki 3 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

Bu arada, Merkez Jandarma Komando Bölüğü, yangınla ilgili tahkikat yürütmek üzere bölgeye sevk edildi.

- Havadan müdahaleye ara

Hava araçlarının çalışmalarına, karanlığın çökmesiyle ara verildi.

Civar illerden yangına müdahale için destek ekipleri çağrıldığı belirtildi.

- "Tüm şüphelerin üzerine gidiyoruz"

Vali Ömer Faruk Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte çıkan orman yangınlarına çok sayıda ekiple havadan ve karadan müdahale edildiğini söyledi.

Ekiplerin cansiperane şekilde çalıştığını dile getiren Coşkun, "Yangınları kontrol altına almak için elimizden geleni yapıyoruz. Zaman zaman etkili olan rüzgar çalışmaları güçleştiriyor. Buna karşın ekiplerimiz yoğun şekilde alevlere müdahale ediyor." dedi.

Bölgedeki tüm yangınların titizlikle araştırıldığını belirten Coşkun, şunları kaydetti:

"Özellikle sabah saatlerinde çıkan ve devam eden yangın, meydana geliş şekli ve saati itibarıyla bazı şüpheler taşıyor. Konuyla ilgili arkadaşlarımız detaylı araştırma yapıyor. Çıkış nedeniyle ilgili henüz net bir bilgi yok ancak her türlü ihtimali değerlendiriyoruz. Tüm şüphelerin üzerine gidiyoruz."

Kaynak:AA

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2020, 19:45