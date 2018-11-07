Kalın'dan ABD'nin YPG açıklamasına cevap geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "İçeriden veya dışarıdan, nereden gelirse gelsin terör tehdidine karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün kurumlarıyla tam bir kararlılık içerisinde mücadeleye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir." dedi.

Kalın, "PYD ve YPG'ye verilen her destek doğrudan veya dolaylı olarak PKK terör örgütüne verilmiş bir destektir." dedi.

"Bizim için terör örgütleri arasında 'iyi terör örgütü, kötü terör örgütü' diye bir ayrım söz konusu değildir." ifadesini kullanan Kalın, "Türkiye'nin PYD/YPG, yani PKK hedeflerine dönük aldığı tedbirler DEAŞ ile mücadeleyi zayıflatıyor argümanını kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir." diye konuştu.

"Bizim temel beklentimiz; NATO'da müttefik olduğumuz, stratejik ortak olarak tavsif ettiğimiz ABD'nin, bir terör örgütünün Suriye kolu olan PYD ve YPG ile angajmanını tamamen sonlandırmasıdır." diyen Kalın, şunları söyledi:

"(ABD) PKK’nın Suriye kolu olarak tanımladıkları PYD ve YPG’yi şimdi meşru, terörle ilgisi olmayan, PKK’dan ayrı bir örgüt gibi tanımlamaya çalışmaları bize sorarsanız beyhude bir çabadır. "

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "(Fırat'ın doğusu) Burada Türkiye'ye dönük herhangi bir terör yapılanmasına hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz." dedi.

FETÖ OKULLARINI KAPATAN ÜLKELER

FETÖ terör örgütüne karşı yürütülen kapsamlı mücadelenin bütün dünya sathında devam ettiğini belirten İbrahim Kalın, "Bu konuda da en ufak bir taviz vermemiz söz konusu değildir." şeklinde konuştu.

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra FETÖ okullarının kapatıldığı ülke sayısının 21'e ulaştığını ve bunun Türk diplomasisi açısından büyük bir başarı olduğunu söyleyen Kalın, "FETÖ'ye kol kanat geren, onlara alan açan, faaliyetlerini görmezden gelen ülkelere çağrımız, bu terör örgütüne karşı net bir tavır almalarıdır." ifadesini kullandı.

"İRAN BİZİM ÖNEMLİ BİR TİCARET ORTAĞIMIZ"

İran'a yaptırım konusunda Kalın, "6 aylık bir süre içerisinde müzakereler devam edecektir. İlgili birimlerimiz muhataplarıyla görüşmeye devcam ediyor. İran bizim önemli bir ticaret ortağımız. Türk ekonomisinin, enerji sektörünün etkilenmemesi için gerekli bütün adımları tacağız" dedi.

"ÇOK GEÇ KALMIŞ OLUMLU BİR ADIMDIR"

ABD'nin üç teröristin başına ödül koymasına ilişkin bir soru üzerine Kalın, "Çok geç kalmış olumlu bir adımdır. Bu adımın atılması pozitif olarak not edilmeli. Burada eğer şöyle bir beklenti varsa; bu para ödülü ile 'PKK ile mücadalede yanınızda olduğumuzu gösteriyor. Ama eş zamanlı olarak PYD, YPG konusunda da siz tutumunuzu yumuşatın' gibi bir beklenti söz konusu ise bunun bir karşılığının olmadığını açıkça ifade etmek isterim. Birbirimizi kandırmaya dönük bir oyunun içinde olmayı ABD gibi bir ülkeye yakıştıramıyoruz. Bizim açımızdan kabul edilebilir değil. Temel problem ABD'nin PYD ve YPG'yi terör örgütü olarak tanımlamamalarından kaynaklanıyor. YPG/PYD'nin PKK'dan ayrı tanımlamaya çalışmaları beyhude bir çabadır, bizi asla ikna edemezler. Bir taktik hareketi, manevra olarak bu ayrımı yapmaya çalıştıklarını ifade ediyorlar. Bizim için geçerliliği yok. PYD ve YPG'ye karşı tutumumuz değişmeyecektir" diye konuştu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2018, 19:22