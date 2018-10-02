Kamboçya, Türkiye'de büyükelçilik açacak

Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Kıdemli Bakanı Prak Sokhonn, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele konusunda Türkiye ile yakın iş birliği içerisinde olduklarının altını çizerek, "Türkiye'nin bir dostu olarak, olabilecek herhangi bir sınır ötesi tehdit ve Türkiye'nin bu konuda atmış olduğu adımlarda Kamboçya Türkiye'yi desteklemeye devam edecektir." dedi.

Resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen Prak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu'nun 2015'de Kamboçya'ya gerçekleştirdiği ziyarete karşılık Türkiye'de bulunduğunu söyleyen Prak Sokhonn, ikili ilişkiler ve ortak ilgi duyulan alanlara ilişkin gerçekleştirdiği temasların son derece yoğun ve verimli geçtiğinin altını çizdi.

Prak, mevkidaşı Çavuşoğlu ile bölgesel konulara ilişkin de derinlemesine fikir alışverişinde bulunduğunu kaydederek, ilişkileri ve iş birliğini bir üst aşamaya çıkarmak için her iki tarafın da güçlü bir irade taşıdığını dile getirdi.

- Kamboçya Başbakanı Hun ay sonu Türkiye'ye gelecek

Türkiye ile ilişkilerinin ortak çıkar ve karşılıklı saygı temelinde yükseldiğinin altını çizen Prak Sokhonn, Türkiye'ye, kırsal bölgelerin geliştirilmesi, eğitim ve tıbbi servis alanlarında geçen yıllarda Kamboçya'ya verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Prak, Türkiye'nin 2013'de başkent Phnom Penh'de büyükelçilik açmasıyla ilişkilerin daha aktif bir platforma taşındığı değerlendirmesini yaparak, "Kamboçya, gelecek yıl Türkiye'de büyükelçilik açacak." diye konuştu.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen'in ay sonunda Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bilgisini de paylaşan Prak Sokhonn, ziyaretin, iki ülke ortaklığının gelişmesine sağlayacağı katkıya vurgu yaptı.

Prak, ekonomik alanda ise Karma Ekonomik Komisyon Toplantısının 2'ncisinin en kısa sürede gerçekleştirilmesi konusunda Mevlüt Çavuşoğlu ile fikir alışverişinde bulunduğunu aktardı.

"İkili ticarette 100 milyon dolar potansiyeli yansıtmıyor"

Prak Sokhonn, bu toplantının hem ekonomik hem de ticari alanlarda iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için önemli bir yol haritası çıkaracağına değinerek, "İkili ticaret hacmimiz olan 100 milyon dolar seviyesinin, potansiyelimizi yansıtmadığını biliyoruz. Bunu artırmak için emin adımlarla ilerleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Türkiye'yle tarım, teknoloji ve gıda gibi alanlarda geniş bir iş birliği potansiyeli bulunduğuna da değinen Prak, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Kamboçya'nın sosyal ve ekonomik gelişimine sağladığı katkıya dikkati çekerek, TİKA'nın bu faaliyetlerinin sürmesini umduğunu belirtti.

Prak Sokhonn, yatırım, turizm, kültür, eğitim ve güvenlik gibi alanlardaki farklı kaynakların bir arada değerlendirmesiyle ilgili hukuki altyapının oluşturulması konusunda Türkiye ile fikir birliğinde olduklarının altını çizdi.

Başbakan Hun'un Türkiye ziyaretinde söz konusu alanlardaki bazı anlaşmaların imzaya açılacağı bilgisini veren Prak, ayrıca Türkiye'nin, Güneydoğu Asya Ülkeler Birliğinin (ASEAN) sektörel diyalog ortağı olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

FETÖ ile mücadele

Prak Sokhonn, bir gazetecinin, Kamboçya'nın FETÖ'ye ilişkin görüşlerini sorması üzerine, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminin ardından ülkedeki örgüte ilişkin tüm faaliyetleri takip etmeye başladıklarını anlattı.

Kamboçya'nın, hükümetlerde demokratik olmayan hiçbir değişimi desteklemediğine işaret eden Prak, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla Kamboçya, Türk halkının göstermiş olduğu cesaret ve aynı zamanda Türk hükümetinin bu konudaki taahhüdü ve çalışmalarını büyük bir saygıyla karşılamaktadır. Biz demokrasilerini, bağımsızlığını ve egemenliğini koruyan Türk halkı ve Türk hükümetinin bütün çabalarını destekliyoruz. Bu konudaki pozisyonumuz aslında son derece istikrarlı. Terörizmin her şeklini kesinlikle kınıyoruz. Türkiye'nin bir dostu olarak, olabilecek herhangi bir sınır ötesi tehdit ve Türkiye'nin bu konuda atmış olduğu adımlarda Kamboçya Türkiye'yi desteklemeye devam edecektir."

Prak Sokhonn, Türkiye'nin Kamboçya'daki büyükelçiliğiyle bu konuda yakın temas içinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.



Kaynak: www.dunyabulteni.net