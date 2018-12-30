Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'dan kar tatili haberi...

MALATYA

Malatya'da kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte bu akşam ve yarın yoğun kar yağışının beklendiğini belirtti.

Baruş, açıklamasında şunları kaydetti: "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bu gece ve yarın devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Malatya il genelinde 31 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir."

KAHRAMANMARAŞ (3 İLÇE)

Kahramanmaraş'ın Afşin, Çağlayancerit ve Nurhak ilçelerinde, kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi.Kentte sabah saatlerinden başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Afşin, Çağlayancerit ve Nurhak ilçelerinde yarın eğitime bir gün ara verilecek. Ayrıca bu ilçelerde hamile ve engelli çalışanlarında yarın idari izinli olacağı belirtildi.

ADIYAMAN ( 1 İLÇE)

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, yaptığı açıklamada, yoğun kar ve tipi nedeniyle 31 Aralık Pazartesi günü ilçe merkezi ve tüm köy okullarında eğitimeara verildiğini bildirdi.