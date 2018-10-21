Kaşıkçı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ülkelerden açıklamalar peş peşe gelirken Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Konsolosluğu’na girerken ki yeni görüntüleri ortaya çıktı.

TRT World’ün ulaştığı görüntüler 2 Ekim saat 13.13’te başlıyor. Kaşıkçı bu dakikada güvenlik kamerasının görüş alanına giriyor.

Daha sonra bariyerlerden geçtiği görülen Kaşıkçı elindeki bir kağıdı görevliye uzatıyor.

Kaşıkçı'nın konsolosluğa girdiğinde siyah bir ceket, açık gri gömlek ve gri pantolon giydiği görülüyor.

Kaşıkçı daha sonra bariyerlerin yanına gidiyor ve nişanlısıyla konuşuyor. Bir sonraki görüntüde ise Kaşıkçı görevli tarafından detektörle aranıyor.

Son görüntüdeyse Kaşıkçı’nın konsolosluk binasına doğru yürüdüğü görülüyor. Bütün bunlar 1 dakika içerisinde yaşanıyor.

2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'na giren gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan hala haber alınamıyor.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonunda, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.

Kaynak: TRT World