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Kene yine öldürdü

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye 21.05.2021, 15:26
Kene yine öldürdü

Almanya'da yaşayan ve yaklaşık 1 ay önce Hafik ilçesi Olukbaşı köyüne geldiği öğrenilen T.Ç. (77), vücuduna yapışan keneyi çıkarttı.

Bir süre sonra rahatsızlanan T.Ç, yakınları tarafından Hafik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

T.Ç, buradaki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

KKKA şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi gören T.Ç, yaşam mücadelesini kaybetti.

T.Ç'nin cenazesi köyünde toprağa verildi.

AA

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#kene
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