Kırgız arama kurtarma ekibi 8 kişiyi kurtardı

Türkiye, 6 Şubat'ta "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık 2 depremle sarsıldı.

Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Yıkılan binalarda hemen arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara katılmak için dünyanın dört bir yanından ekipler Türkiye'ye yardıma koştu.

Yardıma koşan ilk ülkelerden biri de Kırgızistan'dı. 180 kişilik arama kurtarma ekibi, depremden 1 gün sonra 7 Şubat'ta Kahramanmaraş'a ulaştı. Türk ekiplerle omuz omuza mücadele eden ekip, 5 kişiyi enkazdan sağ çıkardı.

Kahramanmaraş'taki çalışmalarını bitiren ekip, eve dönmek yerine bu kez de en fazla yıkımın yaşandığı illerden bir diğeri olan Hatay'a geçti.

Kırgız ekip, burada da enkaz altındaki bir aileye ulaştı, 3 kişiye can oldu.

Kırgızistan arama kurtarma ekibinden Yarbay Rısbek Çoldoşbaev ve Albay Almazbek Asanov, enkazdan kurtardıkları her depremzede için çok heyecanlandıklarını söyleyerek ekliyor: "Bu inanılmaz bir duygu"