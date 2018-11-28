Kırım Türkleri 'yeni bir sürgün'den korkuyor

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Rusya’nın tutumuna karşı Ukrayna’ya destek verdi.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi bir grup, Fatih’te bulunan Saraçhane Parkı’nda toplandı. Ellerinde Türk ve Ukrayna bayrakları olan kalabalık, "Ukrayna’nın toprak bütünlüğünden yanayız", "Rusya’sız Kırım", "Rusya, savaşa son ver" yazılı pankartlar taşıdı. Kalabalık, daha sonra burada basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı grup adına Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Celal İçten yaptı. Kerç Boğazı’nda, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik nedeniyle endişe duyduklarını ifade eden İçten, Rusya’nın işgalci tutum sergilediğini savundu.

İçten, şunları kaydetti:

"Rusya ile Ukrayna arasında tırmanan gerginliğin, Kırım’da yaşayan binlerce Kırım Tatar Türkleri üzerinde baskıya neden olacağı endişesini yaşıyoruz. İşgalci Rusya’nın, Ukrayna ile çatışmaları bahane ederek yıllar süren haksız sürgünden sonra vatanına dönen ve yaşam mücadelesi veren Kırım Türklerini tekrar bir sürgün yaşamaya mecbur edeceği endişesi taşımaktayız. Dünyayı bu perspektiften bakmaya ve Kırım Tatarlarının haklarını korumaya davet ediyoruz."

Ukrayna’nın toprak bütünlüğünden yana olduklarını dile getiren İçten, "Türkiye’deki siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını ve yayın organlarını Kırım Tatarlarının haklı mücadelesine destek vermeye davet ediyoruz. Ukrayna’nın toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz. İşgalci Rusya’nın Ukrayna’da işgal ettiği topraklardan çekilmesi için her türlü uluslararası hukuka dayalı mücadelemiz devam edecektir." diye konuştu.

AB: Azak Denizi'nde artan gerginlikten ciddi endişe duyuyoruz

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB'nin Azak Denizi'nin Kerç Boğazı bölgesinde gerginliğin artmasından ciddi endişe duyduğunu açıkladı.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Mogherini, "AB, Azak Denizi'nin Kerç Boğazı bölgesindeki tehlikeli gerginlik artışından çok ciddi endişe duyuyor." vurgusunu yaptı.

Rusya'nın bölgede askerileşme faaliyetlerini artırdığı bir dönemde "şiddete başvurmasının korkutucu" olduğunun altını çizen Mogherini, güç kullanımının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

AB'nin Rusya'nın Kerç Boğazı'nda engelsiz ve özgür geçişi sağlaması gerektiğini kaydeden Mogherini, gerginliğin azaltılması için itidal çağrısında bulundu.

Mogherini, Rusya'nın koşulsuz bir şekilde ve "acilen" alıkoyduğu Ukraynalı gemi ve mürettebatları serbest bırakması gerektiğini belirtti.

Rusya'nın Kırım'ı yasadışı ihlalinin uluslararası güvenlik sorunu teşkil etmeye devam ettiğini kaydeden Mogherini, Rusya'nın Kerç Köprüsü inşasının da Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğine dikkati çekti.

Mogherini, AB'nin uluslararası ortaklarla iletişim halinde durumu yakından takip etmeye devam edeceğini belirterek, birliğin Ukrayna'nın bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğüne güçlü desteğinin sürdüğüne vurgu yaptı.