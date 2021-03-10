KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanından YÖK Başkanı Yekta Saraç'a ziyaret

Ziyareti YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç Twitter hesabından şöyle duyurdu:

Resmi ziyaretler için ülkemizde bulunan KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu ve beraberindeki heyet bizleri ziyaret etti. @kktcmeb https://t.co/isdmp3v4S9 pic.twitter.com/OFpneYmf7C — M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) March 10, 2021

Görüşmede KKTC’de bulunan yükseköğretim kurumlarındaki akademisyenler ve öğrencilerin Kovid-19 salgınından etkilenme süreci ele alındı.

YÖK'ten yapılan açıklama şu şekilde:

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, resmi ziyaretlerde bulunmak amacıyla ülkemizde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve beraberindeki heyet ile görüştü.

YÖK Yürütme Kurulu Üyelerinin de katıldığı heyetler arası görüşmede Bakan Amcaoğlu’na KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket, KKTC Yükseköğretim Müdürü Ziya Öztürkler, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve Ankara Eğitim Ataşesi Rauf Ataov eşlik etti.

Görüşmede, KKTC’de bulunan yükseköğretim kurumlarındaki akademisyenler ve öğrencilerin Covid-19 salgınından etkilenme süreci​ ele alındı."