KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanından YÖK Başkanı Yekta Saraç'a ziyaret

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve beraberindeki heyet YÖK Başkanı Yekta Saraç'ı ziyaret etti.

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanından YÖK Başkanı Yekta Saraç'a ziyaret

Ziyareti YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç Twitter hesabından şöyle duyurdu:

Görüşmede KKTC’de bulunan yükseköğretim kurumlarındaki akademisyenler ve öğrencilerin Kovid-19 salgınından etkilenme süreci ele alındı.

YÖK'ten yapılan açıklama şu şekilde:

"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, resmi ziyaretlerde bulunmak amacıyla ülkemizde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve beraberindeki heyet ile görüştü.

YÖK Yürütme Kurulu Üyelerinin de katıldığı heyetler arası görüşmede Bakan Amcaoğlu’na KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket, KKTC Yükseköğretim Müdürü Ziya Öztürkler, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve Ankara Eğitim Ataşesi Rauf Ataov eşlik etti.

Görüşmede, KKTC’de bulunan yükseköğretim kurumlarındaki akademisyenler ve öğrencilerin Covid-19 salgınından etkilenme süreci​ ele alındı."

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