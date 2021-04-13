Madde madde yeni Kovid-19 tedbirleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının karşısına geçerek yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı.

Tedbirler özetle şöyle:

Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 19.00-05.00 arası uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde şehirler arası seyahat yasaklandı.

8 ve 12.sınıflar ve okul öncesi dışındaki tüm okullarda uzaktan eğitime geçilecek.

Çay bahçesi, spor salonu gibi yerler kapalı olacak.

Düğün, nişan, kına bayram sonrasına ertelendi.

Oteller sadece kendi müşterilerine hizmet verecek.

Evlerde toplu iftar yapılamayacak.

Lokantalar sadece belirlenen saatlerde paket servis yapabilecek.

Uygulama yarın akşam itibarıyla başlayacak.