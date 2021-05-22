Mayıs bitmek üzere ama onlar hala karla boğuşuyor
Hakkari'nin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları mayısın son günlerinde de devam ediyor.
Türkiye 22.05.2021, 21:55
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu yüksek rakımlı bölgelerde yol açma çalışmaları sürüyor.
İl Özel İdaresinin Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, kar nedeniyle kapalı bulunan yüksek rakımlı yayla ve üs bölgeleri yollarını açmak için yoğun şekilde çalışıyor.
Göllerbaşı ve Binbirkapı bölgelerinde çalışma yapan ekipler, yer yer 8 metreyi bulan karla mücadele ediyor.
AA
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