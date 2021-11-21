Mehmet Metiner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rica

Eski Ak Parti milletvekili ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan‘ın ve AK Partililerin gazeteci Abdurrahman Dilipak hakkında açtığı davaları geri çekmesi ricasında bulundu.

Metiner, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açtığı davaları çekmesi üzerine Dilipak hakkındaki davaların da geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

Twitter’dan konuya dair açıklama yapan Mehmet Metiner, şu ifadeleri kullandı:

“Reis’imden ve partimden ricamdır: Lütfen Abdurrahman Dilipak hakkında açılan davalar acilen geri çekilsin! Dilipak her şeye rağmen bizim değerimizdir. Kendi aramızda helalleşmeyi sağlayacak ahlaka ve olgunluğa sahip olduğumuzu gösterme günüdür.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını savunan Abdurrahman Dilipak Temmuz 20202'de kaleme aldığı yazısında "AK Parti içindeki AKP’liler, FETÖ’nün zihniyet ikizi gibi davranıyorlar. Hem uluslararası fonlarla destekleniyorlar hem de kamu fonlarını kullanıyorlar. Malum 'Yeşil Sermaye' de bunlara sponsor olabiliyor. Koç kadar, Sabancı kadar, Eczacıbaşı kadar bizim 'Yeşil sermaye' davasına sadakat gösterip, bu fahişelere ve onların türevlerine karşı seslerini yükseltebilecekler mi? Konfeksiyoncu, gıda zinciri, finans kuruluşu, ses ver Türkiye! Ne bekliyorsunuz!" ifadesini kullanmıştı. AK Partili kadınlara 'Fahişe' dediği gerekçesiyle AK Parti teşkilatları Abdurrahman Dilipak'a dava açmıştı.

Kaynak: Gazete Duvar