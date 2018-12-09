Meteorolojiden sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara Bölgesi'nde görülecek sağanağın öğle saatlerinden itibaren Çanakkale ve Tekirdağ'da, akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul, Balıkesir, Bursa ve Yalova'da kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi'nde görülecek yağışın ise Kıyı Ege'den başlayarak zamanla bölge genelinde etkisini arttırması ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde İzmir, Aydın, Manisa, Uşak ve Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Muğla'da çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Yetkililer ve vatandaşların meydana gelebilecek ani sel, su baskınları ve yıldırım düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Fırtına uyarısı

Öte yandan, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yarın fırtına da beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, rüzgar yarın öğle ile gece saatleri arasında Ege'de, yarın akşam saatleri ile salı öğle saatleri arasında Batı Akdeniz ve İç Anadolu'da, yarın gece saatleri ile salı günü gece saatleri arasında Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kastamonu, Sinop, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde güneyden fırtına (60-90 kilometre/saat) şeklinde esecek.

Yetkililer, fırtına nedeniyle başta soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler olmak üzere, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2018, 23:30