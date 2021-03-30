MGK'dan terör örgütlerine mesaj: Mücadelemiz sürecek
MGK Bildirisi'nde Suriye'deki aktörlere, mevcut insani krizi derinleştirecek eylemlere son verme çağrısında bulunuldu.
Türkiye 30.03.2021, 20:33 30.03.2021, 20:48
MGK Bildirisi'nde, Suriye'deki aktörlere, mevcut insani krizi derinleştirecek eylemlere son verme çağrısında bulunuldu.
MGK Bildirisi'nde, diyalog çağrılarına rağmen Türkiye karşıtı politikalarını artıran Yunanistan, uluslararası hukuka riayet etmeye davet edildi.
Bildiride, Libya halkının güvenlik, huzur ve refahının sağlanmasında Türkiye'nin her türlü desteği vermeye devam edeceği belirtildi.
MGK Bildirisi'nde, Kıbrıs'ta hakkaniyeti esas alan kalıcı çözümlerin bağımsız iki devlet temelinde gündeme alınmasının vazgeçilmez olduğu belirtildi.
MGK Bildirisinde Doğu Akdeniz'de karşılıklı hak ve menfaatleri gözeten ortak yaklaşımın önemi vurgulandı, bölge dışı ülkeler tarafsız olmaya çağrıldı.
Kaynak: AA
7
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü