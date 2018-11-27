MGK toplantısı 5 saat sürdü... İşte kararlar

2018 yılının son Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
Yılın son Milli Güvenlik Kurulu toplantısında terörle mücadele ağırlıklı oldu.
FETÖ, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle ile mücadele ele alındı.
Münbiç'teki terör yapılanması ve ABD'nin bölgede kurmayı planladığı gözlem noktaları da Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemindeydi.
İdlib'te yaşanan son durum da tüm yönleriyle masaya yatırıldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıda Ukrayna ve Rusya arasında Kerç Boğazı'nda meydana gelen ve Karadeniz'in sularını ısıtan gerginlik de görüşüldü.
Toplantıda ayrıca Kıbrıs'ın çevresinde Rum Yönetimi'nin sürdürdüğü hukuksuz sondaj çalışmaları da değerlendirildi.
"Suriye'de herhangi bir emrivakiye göz yumulmayacak"
16.05'te başlayan toplantı sona erdi. 5 saat süren toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Suriye'de herhangi bir emrivakiye göz yumulmayacağı ve meşru müdafaa hakkının kullanılacağı vurgulandı. "Bazı ülkelerin, proje terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'yi terör örgütü olarak görmemesi terörizmle mücadeleye zarar veriyor." denildi.
İŞTE MADDE MADDE MGK BİLDİRİSİ
1. ÜLKEMİZİN GÜVENLİĞİNİ İLGİLENDİREN ÖNEMLİ İÇ VE DIŞ GELİŞMELER BÜTÜN YÖNLERİYLE ELE ALINMIŞ; FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG VE DEAŞ BAŞTA OLMAK ÜZERE, MİLLÎ BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ TEHDİT EDEN TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA İCRA EDİLEN OPERASYONLAR İLE HUDUT GÜVENLİĞİ HAKKINDA KURUL’A BİLGİ ARZ EDİLMİŞTİR. SURİYE VE IRAK’TA YUVALANAN TERÖR ÖRGÜTLERİNİN VARLIĞINDAN KAYNAKLANAN, TÜRKİYE’NİN GÜNEY SINIRLARINA YÖNELİK TEHDİDE KARŞI VATANDAŞLARIMIZIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK MAKSADIYLA MÜCADELENİN KESİNTİSİZ VE KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEĞİ VURGULANMIŞTIR.
2. BAZI ÜLKELERİN, PROJE TERÖR ÖRGÜTLERİ FETÖ/PDY İLE PKK/KCK`NIN SURİYE KOLU PYDYPG`Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMEMESİNİN, TERÖRİZMLE KÜRESEL ÖLÇEKTEKİ MÜCADELEYE BÜYÜK ZARAR VERDİĞİ HUSUSU BİR KEZ DAHA TEYİT EDİLMİŞTİR.
3. İSTANBUL`DA DÜZENLENEN DÖRTLÜ ZİRVE NETİCESİNDE MUTABIK KALINAN HUSUSLARIN, SURİYE`YE VE BÖLGE BARIŞINA KATKI SAĞLAYACAĞI; İDLİB’TE AĞIR SİLAHLARDAN ARINDIRILMIŞ BÖLGE OLUŞTURULARAK ATEŞKESİN KALICI HÂLE GETİRİLMESİNİN ÖNEMİ VURGULANMIŞ; BU BAĞLAMDA ALINMASI GEREKEN İLAVE TEDBİRLER ÜZERİNDE DURULMUŞTUR. SURİYE`DE KALICI BİR ÇÖZÜM BULUNMASI AMACIYLA, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÖZETİMİNDE ÇALIŞACAK ANAYASA KOMİTESİ`NİN BİR AN ÖNCE OLUŞTURULARAK, ÇÖZÜM İÇİN BELİRLENEN YOL HARİTASININ UYGULAMAYA GEÇİRİLMESİNİN ÖNEMİ ÜZERİNDE DURULMUŞ; BUNUN İÇİN, TARAFLARA MAKUL VE SÜRATLİ DAVRANMALARI YÖNÜNDE ÇAĞRIDA BULUNULMUŞTUR.
4. TÜRKİYE`NİN, BAŞTAN BERİ SURİYE’NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNDEN VE SİYASİ BİRLİĞİNDEN YANA OLDUĞUNA, BARIŞIN TESİS EDİLMESİ İÇİN GAYRET GÖSTERDİĞİNE İŞARET EDİLEREK, SİYASİ ÇÖZÜME EN BÜYÜK TEHDİDİN FIRAT’IN DOĞUSUNDAKİ TERÖR YAPILANMASINDAN GELDİĞİ BELİRTİLMİŞTİR. SURİYE’DE HERHANGİ BİR EMRİVAKİYE GÖZ YUMULMAYACAĞI VE MEŞRU MÜDAFAA HAKKININ KULLANILACAĞI VURGULANARAK, PKK/PYD-YPG`NİN BÖLGE HALKINA ZULMEDEREK VE GÖÇE ZORLAYARAK DEĞİŞTİRDİĞİ DEMOGRAFİK YAPIYA KARŞI DA DUYARSIZ KALINMAYACAĞI GÜÇLÜ ŞEKİLDE İFADE EDİLMİŞTİR.
5. IRAK`TA GÖREVE YENİ GELEN HÜKÛMETLE, GÜVENLİK BAŞTA OLMAK ÜZERE, TÜM ALANLARDA İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÖNÜNDEKİ İRADEMİZ TEYİT EDİLMİŞTİR. ÜLKEMİZİN MİLLÎ GÜVENLİĞİ İÇİN TEHDİT OLUŞTURAN PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN IRAK`TAKİ MEVCUDİYETİNE KARŞI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ TARAFINDAN İCRA EDİLEN OPERASYONLARIN DEVAM EDECEĞİNİN ALTI ÇİZİLMİŞ; PKK/KCK VE DEAŞ DÂHİL, TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI TÜRKİYE`NİN IRAK HALKI VE HÜKÛMETİNİN YANINDA OLDUĞU BİR KEZ DAHA VURGULANMIŞTIR.
6. TÜRKİYE`NİN EGE DENİZİ VE DOĞU AKDENİZ`DEKİ HAK VE MENFAATLERİ SON GELİŞMELER ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMİŞTİR. BÖLGEDEKİ TEK YANLI VE ULUSLARARASI HUKUKU ÇİĞNEME TEŞEBBÜSLERİ İLE CEPHELEŞME GİRİŞİMLERİNİN BÖLGE VE DÜNYA BARIŞINA KATKI SAĞLAMAYACAĞI, ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN VE MECLİS İRADESİNE DAYANAN KARARLILIĞIMIZIN DİKKATE ALINMASI GEREKTİĞİ BELİRTİLMİŞTİR. TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ`NİN HAK VE MENFAATLERİNE AYKIRI HİÇBİR GELİŞMEYE MÜSAADE EDİLMEYECEĞİ TEYİT EDİLMİŞTİR.
KAMUOYUNUN BİLGİSİNE SAYGIYLA SUNULUR.