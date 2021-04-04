Milli İrade Platformu'ndan amirallerin bildirisine sert tepki

Milli İrade Platformu'nun internet sitesinden yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu aziz millet, tarihin en organize ve en alçakça kalkışmalarına karşı yekvücut olup ayağa kalkmış, kendisine biçilmek istenen kefeni yırtıp atmış, kendisini tarih sahnesinin dışına atmak isteyen dâhilî ve haricî düşmanlarına bir daha asla unutamayacakları hezimetler yaşatmıştır.

15 Temmuz'da verilen dersi idrak etmekten uzak müptezeller, bir gece vakti toplanıp bu milletin iradesine karşı bildiri yayınlama cür'etine ve hadsizliğine kalkışmışlar!

Millet iradesine karşı hâlâ bu gibi anti demokratik girişimlerden, darbe imalı bildirilerden, milletin kendilerine verdiği rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkan bedhahlardan bir sonuç alabileceğini düşünenler varsa, onlara ve tüm uzantılarına karşı buradan ilan ediyoruz: Hodri Meydan!

Milletimizin emrinde ve hizmetinde olmayı en yüksek rütbe, en büyük şeref ve şan kabul eden Sivil Toplum Kuruluşları olarak dün olduğu gibi bugün de vatan nöbetindeyiz.

Dâhilî ve haricî bütün bedhahlar, hainler ve onların her türlü uzantıları bilmeliler ki, biz gerektiğinde "BİN gider BİR döneriz ama ZAFERLE döneriz."

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.