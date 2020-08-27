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MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı twitter hesabından yaptığı açıklamada Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2020, 20:06
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