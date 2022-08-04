NATO Müttefik Kara Komutanlığında devir teslim töreni yapıldı

İzmir'deki NATO Müttefik Kara Komutanlığındaki (LANDCOM) komutan devir teslim törenine, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher G. Cavoli, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Yıldız ile Türk ve yabancı askerler katıldı.

Korgeneral Cloutier görevi, Williams'a devretti.

Orgeneral Cavoli, Türkiye'de kendisini evinde gibi hissettiğini belirterek, görevi devreden Cloutier'ın 2 yıl boyunca işine kalbini ve ruhunu verdiğini ve yıllarca ailesinden ayrı kaldığını söyledi.

NATO'nun insanlık tarihindeki en güçlü ittifak olduğunu vurgulayan Cavoli, şöyle devam etti:

"NATO olarak günün 24 saati haftanın 7 günü Avrupa-Atlantik bölgesini koruyoruz. Şu anda misyonumuz, Rusya'nın illegal ve sebepsiz, Ukrayna'yı işgali karşısında daha da önemli hale geliyor. NATO gücümüz her gün savunmamızı ve hazırlıklı olmamızı sağlayan tüm milletlerin ordularını şekillendirmektedir. Komutanlarımızın yaptıkları, ittifaklarımızın tüm zorluklara karşı güvende kalmasını ve korumaya yemin ettiğimiz 1 milyar insana ev sahipliği yapan Avrupa Atlantik bölgesini savunma misyonumuzu kazanmamızı sağlamak için çok önemlidir."

Görevi devreden Cloutier ise ev sahibi Türkiye'ye teşekkürlerini dile getirerek, "Bu muhteşem, güzel ülkede yaşamak ve çalışmak ne büyük bir nimet. Türk liderliğinden aldığımız inanılmaz destek hakkında ne söylesem az. İzmir, yaşamak ve çalışmak için harika bir yer. Türk insanının sıcaklığı ve misafirperverliğinin eşi benzeri bulunmuyor. Her zaman İzmir'i evimiz olarak düşüneceğiz." diye konuştu.

Williams ise LANDCOM'da 2016-2018 yılları arasında da görev yaptığını anımsattı.

Mevcut jeopolitik ortamın son derece zorlayıcı olduğunu vurgulayan Williams, profesyonellik, demokrasi ve ortak değerlere bağlılık sayesinde bu güçlü organizasyonu inşa etmeye ve geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Williams, sözlerini şöyle tamamladı:

"Putin'in Ukrayna'yı acımasız ve haksız işgali, müşterek savunmaya yönelik bu çabaların ihtiyatlılığının altını çiziyor. Putin'in Ukrayna'ya karşı savaşı aynı zamanda NATO ittifakının süregelen önemini, ihtiyacını ve değerini de vurgulamaktadır. LANDCOM, ittifak genelinde kara kabiliyeti ve kuvvetlerinin daha fazla entegrasyonu yoluyla ittifakları ve partnerlerin güvenlik çıkarlarını geliştirmeye çalışmaktadır. Asıl çabam teyakkuzda olmak olacak. Gücümüzün bir numaralı işi, özgürlüklerimizi ve çıkarlarımızı nerede ve ne zaman olursa olsun savunabilmeye hazır olmaktır. NATO hiç bu kadar güçlü ya da birbirine sıkıca bağlı olmamıştı. İttifakımız NATO topraklarının her santimini savunmaya hazır."