Patlayıcı düzenekli maket uçakla saldıracaklardı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde Mehmetçik'in PKK'lı teröristlere yönelik operasyonunda, üzerinde patlayıcı düzeneği bulunan maket uçak ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 22 Kasım'da Derecik ilçesine bağlı Oylum ve Akdemir mezraları arasındaki boş arazide yapılan aramada, üzerinde patlayıcı madde düzeneği olan maket uçak ile bir başka maket uçağa ait parçalar bulundu.

Öte yandan, Yüksekova ilçesinde, 15 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Bu çerçevede Yüksekova ilçesi Bağdaş köyü Eski Çeşme mevkisinde operasyon yapıldığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Operasyonda tespit edilen şüpheliler ellerindeki çuvalı araziye bırakarak kaçmışlardır. Çuvallardaki incelemede 15 paket halinde toplam 15 kilo 600 gram morfin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."

Açıklamada, konuya ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2018, 19:41