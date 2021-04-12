PKK'dan kaçışlar devam ediyor: 5 terörist teslim oldu
Terör örgütü PKK'dan kaçışlar sürüyor. Yeni eleman bulmakta zorlanan terör örgütü elindekileri de tutamıyor. İçişleri Bakanlığının yürüttüğü ikna çalışmaları sonucunda 5 teröristin teslim olduğu bildirildi.
Türkiye 12.04.2021, 18:35 12.04.2021, 19:11
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Örgüt mensuplarının, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldığı ve son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Böylelikle, bu yıl içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 50'ye yükseldi.
Kaynak: AA
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