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Saldırı hazırlığındaydılar

MİT'ten Gara'da operasyon. Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler Metina'ya geçeceklerdi.

Türkiye 12.05.2021, 19:02
Saldırı hazırlığındaydılar

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla eylem hazırlığındaki PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, örgütün, Pençe-Şimşek operasyonuna katılan güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlığında olduğu istihbaratını aldı.

Sahadaki ajanlardan Metina'ya geçmek için plan yapan 2 teröristin yerini öğrenen MİT, gerçekleştirdiği harekatla teröristleri etkisiz hale getirdi.

Kaynak: AA
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#MİT #gara #pkk
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