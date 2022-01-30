Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesi bulunuyor.
Türkiye 30.01.2022, 23:16
Akçakale-Ceylanpınar kara yolunun 15. kilometresinde, henüz sürücülerinin kimliği ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.
Kazada Vadha Gezek hayatını kaybetti, otomobillerde bulunan, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 13 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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