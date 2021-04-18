Sığınmacı yaşadığı dehşeti anlattı: Yunan polisi üzerimize benzin döktü

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu güneybatısı önlerinde devriye gezen sahil güvenlik botu, Yunanistan tarafındaki düzensiz göçmen botunun, Türk kara sularına geri itildiğini tespit etti.

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurunun, yapılan tüm uyarılara rağmen botu Türk kara sularına geri itmesi üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 41 düzensiz göçmeni kurtararak, Çeşme Limanı'na getirdi. Bacağında yanık tespit edilen bir düzensiz göçmen, 112 Acil Servis personeline teslim edildi.

"Benzin getirip üstümüze döküp, ateşe verdi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından "@EU_Commission" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurunun, düzensiz göçmen botunu Türk kara sularına geri ittiği görüntülere yer verdi.

Yunanistan kolluk güçlerinin, benzin dökerek yakmaya çalıştığı düzensiz göçmenin, yaşadıklarını "Yunan polisi paramızı, telefonlarımızı aldı. Bize 'gidin' diyen bir kadın, benzin getirip üstümüze döküp ateşe verdi. Polis 'Türkiye'ye gitmediğiniz için yandınız.' dedi." sözleriyle anlattığı görüntülere ilişkin Soylu, şunları kaydetti:

"Yunanistan kolluk güçlerinin, insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkışması, Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır. Avrupa, Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir."