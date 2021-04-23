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Sınırda yakayı ele verdiler

Türkiye sınırını geçip Yunanistan'a ulaşmaya çalışan 9 kişi İpsala'da yakalandı. 9 kişiden 8'inin FETÖ mensubu olduğu öğrenildi.

Türkiye 23.04.2021, 19:53
Sınırda yakayı ele verdiler

Bakanlıktan yapılan açıklamada, FETÖ ile mücadelenin hudutlarda da aralıksız devam ettiği belirtildi.

İpsala'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığı kaydedilen açıklamada, "İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA
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#ipsala #FETÖ #Yunanistan
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