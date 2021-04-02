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Son dakika Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltında

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Ankara'da gözaltına alındı.

Türkiye 02.04.2021, 20:27 02.04.2021, 20:46
Son dakika Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltında

Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ankara'da gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TBMM Genel Kurulunda 17 Mart'ta gerçekleştirilen birleşimde, hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş hapis cezasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunarak milletvekilliği düşürülen Gergerlioğlu hakkında gözaltı kararı verildi.

Kararın ardından Gergerlioğlu'nun Ankara'daki evine giden Terörle Mücadele Şube ekipleri, gözaltı işlemini gerçekleştirdi.

Gergerlioğlu, Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA
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#HDP #Ömer Faruk Gergerlioğlu #gözaltı
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