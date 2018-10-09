Suriyeliler için referandum çağrısına anlamlı tepki

Meclis'teki son grup toplantısında "Suriyeliler için referandum yapalım" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sosyolog ve gazeteci Müfid Yüksel'den tepki geldi.

Meral Akşener grup toplantısında "Sayın Erdoğan, AB için referandum lafı ediyor. Yerel seçimlerde büyük bir hezimet yaşayacağını biliyor. Bu nedenle, sıfır riskli bir AB referandumuna giderek, yeni bir kamplaşma oyunu kurmak istiyor. Erdoğan’ın klasik numarasıdır bu; ger, kamplaştır ve kazan. Buradan bir çağrı yapıyorum; Türkiye’de bir referandum yapılacaksa, buyurun, Suriyeli kardeşlerimize vatandaşlık verilip verilmemesini referanduma götürelim" demişti. Yeni Gaste

Gazeteci Müfid Yüksel ailesi Selanik göçmeni olan Akşener'in bu söylemine sosyal medyadaki hesabında yaptığı paylaşımlarla tepki gösterdi.

" Suriyeli mülteciler konusunda referandum talebi asla kabul edilemez. Böyle bir talep ülkeyi tehlikeli bir kutuplaşmaya sevk eder. Bu talep de bulunanın kendi ailesi de gemilerle Selanik'ten 1924'te mülteci olarak gelmedi mi?" diye soran Yüksel şöyle devam etti:

"Selanik, Serez, Yenişehr-i Fener, Kavala, Drama yüzyıl önce nasıl bu vatanın parçasıysa, Şam, Halep, Hama, Lazkiye, İdlib, Humus, Kamışlı, Tell Maruf, Süleymaniye, Şaklava, Dohuk, Erbil de aynı şekilde bu vatanın bir parçasıydı. Müslüman vatanı, İslâm vatanı her yerde birdir."

"Rumeli/Balkanlar da Anavatan. Hatta Osmanlı İmparatorluğunun merkez Hinterlandı ve beyni idi. Balkanlar da bizim için aynen anavatan. Bizim için Bursa, Konya, Diyarbakır, Bitlis neyse; Priştine, Tiran, Durres, Elbasan, Berat, Üsküp, Tetovo, Saraybosna, Novi Pazar odur."

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2018, 20:15