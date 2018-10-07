Suud konsolosluğundan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Suudi Arabistan konsolosluğunun resmi Twitter hesabından Arapça ve Türkçe yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda resmi bir kaynak, Reuters Haber Ajansı tarafından yayınlanan ve Türkiye yetkilileri kaynak olarak gösteren açıklamalarında, Suudi vatandaşı Jamal Khashoggi'nin (Cemal Kaşıkçı'nın) İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'nda öldürüldüğüne dair suçlamaları reddetti" ifadeleri yer aldı. Açıklama, şöyle devam etti:

"Kaynak, bu temelsiz suçlamaları şiddetle reddetti ve bu ifadelerinin konuya vakıf olan veya gerçek Türk yetkililer tarafından yapıldığını sorguladı. Kaynak, Suudi yetkililerinden oluşan güvenlik heyetinin, Suudi tarafın talebi ve Suudi vatandaşı Jamal Khashoggi'nin ortadan kaybolmasına ilişkin soruşturmalara katılmak için kardeş Türkiye tarafının rızasıyla cumartesi günü İstanbul'a geldiğini belirtti. Kaynak, Krallığın nerede olurlarsa olsunlar vatandaşlarının güvenliği konusundaki üstün hassasiyetini ve özenini vurguladı."

UMED: Endişeliyiz

Öte yandan, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından, Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinden endişe duydukları belirtilerek, tüm ulusal ve uluslararası medya kuruluşları ile insan hakları örgütlerine duyarlılık çağrısında bulunuldu.

UMED'den yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan yönetimine karşı muhalif yazılarıyla tanınan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan 2 Ekim'den bu yana haber alınamaması sonrasında Başkonsoloslukta öldürüldüğü yönündeki iddiaları büyük bir endişeyle takip ettikleri aktarıldı.

UMED'in 4 Ekim'den bu yana Dışişleri ve İçişleri bakanlıkları başta olmak üzere savcılık ve emniyet yetkilileriyle de temas halinde olduğu, dernek yönetimi olarak tüm iddialar ve süreç hakkında yürütülen çalışmalar ve başlatılan soruşturmayı da takip ettiği bildirildi.

Evlilik işlemleri için 2 Ekim Salı saat 13.12'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğundaki randevusuna giden Cemal Kaşıkçı'nın, Başkonsolosluktan çıkmadığı ve kendisinden bugüne kadar haber alınamadığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başkonsolosluk yetkililerinin uluslararası krize sebebiyet olacak düzeyde olan konu hakkında halen tatmin edici açıklamalarda bulunmaması, Başkonsolosluk yetkililerinin, konsolosluğun kapısını bugüne kadar Türkiye'den gazetecilere açmaması, yönlendirilen soruları cevapsız bırakması, Suudi Arabistan Başkonsolosluğundaki kameraların çalışmadığının iddia edilmesi, giriş-çıkış görüntülerinin paylaşılmaması,15 Suudi vatandaşının, 2 uçakla İstanbul'a gelip aynı saatlerde Başkonsoloslukta bulundukları yönündeki iddialar, kaygı ve endişelerimizi artırıyor.

Olay yeni krizlere kapı aralamadan, en temel insan hakları ihlali olan yaşam hakkına kast edilmeden, Suudi Arabistan'dan açıklama bekliyoruz. Tekrar belirtiyoruz, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinden endişeliyiz. Tüm ulusal ve uluslararası medya kuruluşları ile insan hakları örgütlerinden duyarlılık bekliyoruz."

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önündeki bekleyiş devam ederken binaya lüks araçlarla bazı yetkililer geldi. Levent'teki başkonsolosluk binasına gelenlerin daha önce Türkiye'ye gönderilen Suudi polisler olduğu belirtildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2018, 21:45