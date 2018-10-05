Suudi Arabistan'dan kayıp gazeteci açıklaması

Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi, en son Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda görülen ve daha sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için Türkiye’ye konsolosluğu arama izni vermeye hazır olduklarını duyurdu.

Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, en son Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda görülen ve daha sonra haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı meselesi hakkında açıklamada bulundu.

Veliaht Prensi Selman, Bloomberg'e İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na gittikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'nin İstanbul Başkonsolosluğu'muzu aramasına izin vermeye hazırız" ifadesini kullanan Suudi prens, "Saklayacak bir şeyimiz yok" dedi.

Suudi Arabistanlı muhalif gazeteci Kaşıkçı salı günü, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu binasına girmiş, bir daha da kendisinden haber alınamamıştı.

Evrak işleri için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra ortadan kaybolan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nerede olduğu hala bilinmiyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bizdeki bilgilere göre hala konsolosluk binasında" derken, Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada Kaşıkçı'nın konsolosluk binasını terk ettiği iddia edildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018, 23:38