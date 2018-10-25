Suudi Arabistan konsolosluğu önünde eylem

Levent'te, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan Kaşıkçı'nın gazeteci ve aktivist dostları, mum yakarak saygı duruşunda bulundu.



Grup adına açıklama yapan Metin Turan, Suudi Arabistan yönetiminin cinayeti itiraf etmesinin ardından, Kaşıkçı'nın birçok ülkeden dostlarının davayı takip etmek üzere ve adaletin sağlanması için bir araya geldiklerini söyledi.



Turan, Kaşıkçı'nın dostlarının olayın takipçisi olacağını ifade ederek, şöyle konuştu:



"Katiller konumları ne olursa olsun takip edilecek, hiçbirinin cezasız kalmasına asla izin verilmeyecek ve bölgede basın ve ifade özgürlüğünü savunarak herhangi bir görüş sahibine karşı benzer bir suç işlenmemesi için karşı duruş sergilenecek. Bizler bu vesileyle, bu pak ruhun öldürüldüğü yerden, Cemal Kaşıkçı davasının asla ve asla pazarlık konusu olmayacağı ve bu konuda taviz vermeyeceğimizi açıkça belirtmek isteriz. Suçlulardan hesap sormamak ve onların aklanması girişimlerine karşı asla sessiz kalmayacağız. Yeni Cemal Kaşıkçı vakaları yaşanmaması adına bütün meşru yolları deneyerek ve bu konuyla alakalı tam bir adalet sağlamak için yasal, medya ve siyasi tüm araçları kullanacağız. Bununla birlikte düşünce ve ifade özgürlüğüne tam taraf olduğumuzu da ifade ederiz. Genel olarak bölgedeki yönetimlere, anayasalarında ve kanunlarında yer alan bu özgürlükleri korumak için çağrıda bulunuyoruz. Basın özgürlüğü ve çalışanlarının güvenliğinin sağlanması, saygı duyulması ve böylelikle görevlerini korku ve sindirme olmaksızın gerçekleştirebilmelerini istiyoruz."



Metin Turan, Kaşıkçı'nın, Suudi yetkililer tarafından ülkesinde düşünce ve görüşlerinden dolayı tutuklu bulunanları savunmaya kendini adamış bir şahsiyet olduğunu dile getirerek, "Bizler onun yolunu takip ederek, yetkili makamların siyasi tutukluları hızla serbest bırakmalarını talep ediyoruz. Suudi vatandaşlarına, kendilerini ilgilendiren meselelerde ve kendi anavatanlarıyla alakalı konularda görüşlerini özgürce ifade etmeleri için imkan tanınmasını istiyoruz. Ayrıca bölgedeki bütün düşünce tutuklularının serbest bırakılmalarını, özgürlüklere ve insan haklarına saygı gösterilmesini talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Cemal Kaşıkçı'nın Dostları Derneği'nin de kurulma aşamasında olduğunu ifade eden Turan, kurucu başkanlığı da Mısır'daki Devrimin Yarını Partisi Lideri Dr. Eymen Nur'un yapacağını belirtti.



Kaşıkçı'nın resminin yer aldığı maskelerin de dağıtıldığı eylemde, "Kaşıkçı'nın dostları dünyanın her yerinde" pankartları da taşındı.



Arapça açıklamayı Eymen Nur, İngilizce açıklamayı da Mısırlı eski Bakan Amr Darrag yaptı.



Öte yandan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın maskesini takan, ellerini kırmızı renkte boyayan ve benzer kıyafetleri giyen bir kişi de prostesto gösterisine katıldı.



Etkinliği yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu izledi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2018, 21:39