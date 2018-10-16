Suudi konsolosun konutunda arama yapılmadı

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasına ilişkin oluşturulan çalışma grubundan yetkililerin, başkonsolosluk konutunda bugün inceleme yapmayacağı belirtildi.

Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin Levent'teki Meşeli Sokağı'nda bulunan konutuna çıkan yollara polis ekiplerince çekilen emniyet şeridi kaldırıldı.

Çalışma grubunun inceleme için gelmesini bekleyen yerli ve yabancı basın mensuplarına, konutta bugün inceleme yapılmayacağı ifade edildi.

9 saatlik incelemenin detayları belli oldu

Öte yandan, Kaşıkçı'nın içerisine girdikten sonra kendisinden haber alınamadığı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda polis ekiplerince yapılan incelemede, çok sayıda DNA örneğinin alındığı öğrenildi.

Kaşıkçı'nın, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için girdikten sonra kaybolduğu Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda dün akşam saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı 9 saatlik çalışmanın detayları ortaya çıktı.

İncelemeler sırasında, "Luminol" diye adlandırılan yöntemle özel bir ışık tutulduktan sonra kullanılan kimyasal madde yardımıyla bina içerisinde çok sayıda DNA hücre örneğinin toplandığı belirtildi.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin konsoloslukta ve konsolosluğun bağlandığı kanalizasyonda da geçtiğimiz günlerde ve dün akşam yapılan aramalarda da numuneler aldığı kaydedildi.

Polis ekiplerinin ayrıca, konsolosluk binasının bahçesinden toprak numuneleri ile konsolosluk binasının çöplerini ve kutularını da incelemek üzere aldığı aktarıldı.

Elde edilen delillerin, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından detaylı incelemelerinin yapılması için Halkalı’da bulunan Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne götürüldüğü bildirildi.

Kapalı garaj ve geçmişte konsolosluk konutunun kullandığı su kuyusunun da titizlikle araştırılacağı belirtildi.

Bu arada, emniyet yetkilileri, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin Türkiye'den ayrılmasının çalışmalarına engel olmadığını, olayın çözülmesi için azami gayret gösterildiğini dile getirdi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2018, 23:41