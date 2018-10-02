Türk askeri bir yıl daha Afrika'da görev yapacak

Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında hudut, şümul, miktar ve zamanı hükümetçe takdir ve tespit edilmek üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesi konusunda hükümete verilen izin süresinin 31 Ekim 2018 tarihinden itibaren bir yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Tezkere'ye HDP dışındaki siyasi partiler destek verdi.

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Suriye ve Irak'a asker gönderilmesine ilişkin hükümete verilen yetkinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için yarın saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net