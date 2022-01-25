Türk Kızılay'dan karda mahsur kalanlara gıda yardımı

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalan vatandaşların yardımına Türk Kızılay ekipleri koştu.

İstanbul'un Kemerburgaz, Beylikdüzü, Arnavutköy, Silivri, Esenyurt, Tekstilkent, Bayrampaşa, Çatalca, Selimpaşa bölgelerinde görev yapan Kızılay ekipleri, yolların açılmasını bekleyenlere çorba, atıştırmalık malzeme, su, içecek ile kumanya yardımında bulundu.

Aynı zamanda yolda kalanların araçlarına zincir takılmasına da yardımcı oldular.

Kriz masasında anlık durum takibi yapan ve kar yağışı olabilecek şehirlerde de hazırlıklarını tamamlayan Türk Kızılay ekipleri, ihtiyaç duyulan her bölgede yardıma hazır olduklarını vurguladı.